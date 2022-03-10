Шиманьски и Рыбус пока не планируют покидать свои клубы

Польские футболисты московского «Динамо» и грозненского «Ахмата» Себастьян Шиманьски и Мацей Рыбус пока не планируют покидать Россию, сообщает Sportowe Fakty.

Оба футболиста продолжают работу в своих командах и готовятся к очередным матчам РПЛ.

Напомним, ранее Мировая футбольная ассоциация и Европейский футбольный союз разрешили легионерам клубов РПЛ в срок до 7 апреля приостановить действие контрактов и до 30 июня уйти в бесплатную аренду в зарубежные команды.

Данной нормой уже воспользовались восемь игроков «Краснодара» во главе с Гжегожем Крыховяком.