Судья Иванов назначен на матч «Локомотива» и ЦСКА

Российский футбольный союз объявил имена арбитров на матчи 21-го тура РПЛ.
«Уфа» – «Нижний Новгород»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Дмитрий Жвакин, Адлан Хатуев; VAR – Кирилл Левников.
«Арсенал» – «Динамо»: судья – Ян Бобровский, ассистенты – Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; VAR – Артём Любимов.
«Локомотив» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты – Андрей Болотенков, Дмитрий Чельцов; VAR – Василий Казарцев.
«Урал» – «Ахмат»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; VAR – Анатолий Жабченко.
«Химки» – «Сочи»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; VAR – Павел Шадыханов.
«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Антон Фролов, ассистенты – Илья Елеференко, Владимир Миневич; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди.
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; VAR – Владимир Москалёв.
«Рубин» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков, ассистенты – Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; VAR – Иван Сиденков.
Добавим, что игры пройдут с 12 по 14 марта