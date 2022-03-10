Великобритания ввела санкции на Абрамовича, которые не позволят ему продать «Челси»

Правительство Великобритании ввело санкции на владельца «Челси» Романа Абрамовича.

Как сообщает журналист Стивен Свайнфорд, данные ограничения не позволят ему продать клуб, о чем он объявил 2 марта, ранее Роман Аркадьевич передал управление «синими» попечителям благотворительного фонда.

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, столько же - обладателем Кубка страны, трижды - Кубка английской лиги, дважды - Суперкубка Англии.

На международной арене лондонцы за период правления Абрамовича два раза выиграли Лигу чемпионов, дважды - Лигу Европы, один раз - Суперкубок УЕФА и один раз - клубный чемпионат мира.