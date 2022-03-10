Матыцин считает, что уровень зрелищности РПЛ не будет понижаться в связи с отъездом легионеров

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался по поводу решения ФИФА и УЕФА отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований.

Отметим, что соответствующий запрет вступил в силу 28 февраля. Таким образом, «Спартак» не сможет принять участие в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная России пропустит стыковой турнир за право выхода в финальную часть ЧМ-2022.

– Абсолютно уверен, что сейчас в России будет пересмотрен календарь, и это тоже повод для того, чтобы посмотреть, какими ресурсами обладает наш футбол без такого большого количества легионеров. Не думаю, что зрелищность упадет. Наверное, даст возможность найти новые таланты, – сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, что ранее стало известно, что ФИФА открыла трансферное окно для иностранных игроков, выступающих в РПЛ. Тем самым, легионеру предоставится возможность приостановить свой контракт и отправиться в аренду в зарубежный клуб до конца июня 2022 года.