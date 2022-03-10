«Химки»: Жирков получил небольшое растяжение – он вернется в общую группу через неделю

В пресс-службе «Химок» рассказали о том, когда фланговый защитник команды Юрий Жирков сможет восстановиться после травмы, полученной в матче 20-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:3).

Напомним, что 38-летний футболист был заменен на 34-й минуте прошедшей встречи.

– По оценке медицинского штаба, Юрий вернется в общую группу через неделю. Жирков получил небольшое растяжение. Структура мышц не повреждена, – приводит слова пресс-службы химчан ТАСС.

Добавим, что в данный момент «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Сергея Юрана 14 набранных очков в 20 матчах.

13 марта подмосковный клуб на своем поле примет «Сочи».