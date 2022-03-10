КДК РФС отклонил протест «Химок» на результат матча с «Локомотивом»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о том, что КДК РФС отказался засчитать «Локомотиву» (2:3) техническое поражение по итогам матча с подмосковным клубом в рамках 20-го тура РПЛ.

Отметим, что ранее «Химки» подали протест на результат игры с железнодорожниками, поскольку форвард москвичей Ян Кухта не мог принимать участия в матче из-за дисквалификации, полученной в своей последней встрече за пражскую «Спарту».

– КДК прошел. Нам отказали в требованиях. Ждем мотивировочную часть, чтобы принять решение: пойдем ли в апелляционный комитет, – цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Добавим, что Кухта стал автором победного гола в игре против химчан, забив на 80-й минуте. Таким образом, «Локомотив» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В свою очередь «Химки» идут на последней, 16-й строчке (14 очков).