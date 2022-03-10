В «Химках» не понимают, почему КДК не стал засчитывать техническое поражение «Локомотиву»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не понимает, почему КДК не засчитал «Локомотиву» (2:3) техническое поражение в 20-м туре РПЛ.

Отметим, что ранее «Химки» подали протест на результат игры с железнодорожниками, поскольку форвард москвичей Ян Кухта не мог принимать участия в матче из-за дисквалификации, полученной в своей последней встрече за пражскую «Спарту».

«Ждём мотивировочную часть. Наши доводы говорят о том, что Кухта не имел права принимать участия в матче с «Химками». Вы слышали часть «Локомотива», которые говорили, что если даже было нарушение, то оно должно было распространяться на кубковую игру с «Енисеем». И там должен был быть засчитан проигрыш. Но мы не согласны с таким заявлением. Карточки, полученные в чемпионате, не распространяются на Кубки – и наоборот», - приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Добавим, что Кухта стал автором победного гола в игре против химчан, забив на 80-й минуте.