Состав сборной России на ближайший тренировочный сбор будет объявлен 14 марта

Стало известно о том, когда главный тренер сборной России Валерий Карпин объявит состав национальной команды на тренировочный сбор, запланированный с 21 по 27 марта в Москве.

Как сообщает «РБ-Спорт», список игроков будет обнародован в понедельник, 14 марта, по итогам 21-го тура чемпионата России. Также отмечается, что в состав будут включены только те футболисты, которые выступают в РПЛ.

Ранее Карпин заявил, что не планирует вызывать полузащитников Алексея Миранчука («Аталанта») и Александра Головина («Монако») из-за проблем с логистикой.

Напомним, что 26 марта сборная России может провести товарищеский матч против молодежной национальной команды.