Руководство «Ростова» согласилось приостановить контракты с пятью легионерами клуба

«Ростов» принял решение приостановить контракты с пятью иностранными футболистами клуба. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Согласно данным источника, речь идет о таких игроках, как защитники Баштуш и Деннис Хаджикадунич, а также хавбеки Магнус Кнудсен, Армин Гигович и Понтус Альмквист. Отмечается, что руководство ростовчан удовлетворило просьбу футболистов приостановить свои трудовые соглашения.

Напомним, что ранее ФИФА открыла трансферное окно для иностранных игроков, выступающих в РПЛ. Тем самым, легионеру предоставится возможность приостановить свой контракт и отправиться в аренду в зарубежный клуб до конца июня 2022 года.

В данный момент «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в 19 турах.