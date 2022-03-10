Селюк обвинил Донннарумму в поражении «ПСЖ» от «Реала» в Лиге чемпионов

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что «ПСЖ» не смог пройти «Реал» (2:3 - по сумме двух матчей) из-за ошибки своего вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

«До первого мяча Бензема у «Реала» по большому счету шансов-то не было. После перерыва немногие думали, что все закончится именно так. А затем случилась досадная ошибка Доннаруммы. Возможно, тренеры «ПСЖ» ошиблись — стоило поставить на игру Кейлора Наваса. Ведь итальянский вратарь порой любит играть на публику, понтоваться. Хотя в той ситуации мог сыграть спокойно — выбить мяч на угловой», - приводит слова Селюка «Спорт-Экспресс».

Добавим, что нападающий Неймар после второго матча обвинил Доннарумму в поражении, после чего произошла ссора, которая едва не переросла в драку между футболистами.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи считает, что первый гол Бензема забил после того, как нарушил правила на Джанлуиджи. Владелец парижан даже пытался пробиться в судейскую на разговор с главным арбитром Данни Маккели, который после этого написал в УЕФА жалобу на функционера.