Левандовски может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает Sport Bild, руководство «красных дьяволов» готово рассмотреть возможность подписания 33-летнего поляка в случае, если футболист не сможет договориться с мюнхенским клубом по поводу продления контракта.

Отметим, что действующее соглашение форварда с немецкой командой рассчитано до конца сезона-2022/23. Ближайшим летом стороны обсудят возможную пролонгацию трудового сотрудничества.

Напомним, Левандовски пополнил состав «Баварии» в июле 2014 года. Всего за клуб он отыграл 364 матча, забил 336 голов и отдал 69 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость польского футболиста в 50 миллионов евро.