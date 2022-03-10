Вадим Евсеев: «ПСЖ» прошел бы «Реал», если бы Почеттино заменил Месси или Неймара при счете 1:0

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением по поводу поражения «Пари Сен-Жермен» от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что парижский клуб не смог выйти в следующую стадии плей-офф турнира. В первой игре подопечные Маурисио Почеттино минимально обыграли своего соперника (1:0).

– Уверен, что если бы Почеттино заменил при счете 1:0 Месси или Неймара, которые не оборонялись вообще, «ПСЖ» прошел бы «Реал». Ради результата стоило пойти на такое. Это самый сложный момент для тренера. Принять решение, переступить через грань, когда работаешь со звездами, – написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Добавим, что нападающие парижан Лионель Месси и Неймар провели на поле все 90 минут. Бразилец записал на свой счет результативную передачу на форварда Килиана Мбаппе в эпизоде с первым забитым голом французской команды.