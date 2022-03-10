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РФС объявил об отмене действия санитарного регламента во всех соревнованиях

При этом все участники турниров должны неукоснительно соблюдать нормы и требования Роспотребнадзора.
10 марта 2022 16:31
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба РФС опубликовала итоги заседания бюро исполкома организации, которое состоялось сегодня, 10 марта.

По информации источника, на прошедшем мероприятии было принято решение отменить действие санитарного регламента во всех соревнованиях РФС.

Также в сообщении РФС говорится о том, что все участники соревнований должны неукоснительно соблюдать нормы и требования Роспотребнадзора.

Ранее глава Медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов заявлял о том, что РПЛ отменит обязательное ПЦР-тестирование в связи с послаблениями коронавирусных ограничений на территории России.

источник: РФС
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