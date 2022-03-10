Британский журналист – о санкциях в отношении Абрамовича: Вся Англия в шоке

Журналист издания The Athletic Доминик Фифилд высказался по поводу появившиеся новости о том, что правительство Великобритании ввело санкции на владельца «Челси» Романа Абрамовича.

Отметим, что данные ограничения не позволят российскому предпринимателю продать клуб. Ранее функционер передал управление лондонской командой попечителям благотворительного фонда.

– Несмотря на то что во всем нужно видеть перспективу, а в данный момент в мире явно есть гораздо более серьезные проблемы, у меня есть ощущение шока от того, что вся ситуация значит для «Челси». Клуб и игроки разделяют этот шок. Вся Англия в шоке. Я думаю, что люди в настоящее время обдумывают новости и пытаются понять, что это будет значить для «Челси» в повседневной жизни, – цитирует Фифилда «Чемпионат».

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, столько же – обладателем Кубка страны, трижды – Кубка английской лиги, дважды – Суперкубка Англии.

На международной арене лондонцы за период правления Абрамовича два раза выиграли Лигу чемпионов, дважды – Лигу Европы, один раз – Суперкубок УЕФА и один раз – клубный чемпионат мира.