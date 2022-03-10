КДК РФС: Кухта реализовал свою дисквалификацию в матче против «Енисея» – он мог сыграть с «Химками»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, почему комитет принял решение не засчитывать «Локомотиву» засчитано техническое в матче 20-го тура чемпионата России с «Химками» (3:2).

Отметим, что ранее подмосковный клуб подал протест на результат игры с железнодорожниками, поскольку форвард москвичей Ян Кухта не мог принимать участия в матче из-за дисквалификации, полученной в своей последней встрече за пражскую «Спарту».

– Кухта неправомерно вышел в матче Кубка России. «Енисей» могли подать протест на результат матча. Но исходя из фактических обстоятельств, этого не было сделано. Игрок реализовал свою дисквалификацию в матче против «Енисея». Поэтому он мог сыграть против «Химок», в связи с чем мы отклонили протест, – цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 3 марта «Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Енисея» (0:4) в матче 1/8 финала Кубка России. В игре с красноярцами Кухта провел на поле 81 минуту.

В матче с «Химками» в рамках РПЛ чешский футболист стал автором победного гола, забив на 80-й минуте.