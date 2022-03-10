«Мидтьюлланд» и «Копенгаген» интересуются возможностью подписания Дрейера

Фланговый полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер может пополнить состав одного из клубов чемпионата Дании.
Согласно данным Ekstra Bladet, в услугах 23-летнего футболиста заинтересована его бывшая команда – «Мидтьюлланд». Отмечается, что конкуренцию клубу в борьбе за хавбека составит «Копенгаген».
Как утверждает источник, обе команды готовы подписать игрока до 30 июня 2022 года. В данный момент неизвестно, планирует ли Андерс покинуть Россию.
Напомним, что Дрейер перешел в «Рубин» в августе прошлого года из «Мидтьюлланда» за семь миллионов евро. С тех пор он принял участие в 14 матчах казанцев во всех турнирах, забив восемь голов. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.
источник: Ekstra Bladet