Ваноли был оштрафован по итогам матча между «Динамо» и «Спартаком» в рамках РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли был оштрафован по итогам матча 20-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:0).

– Ваноли пришел поздно на пресс-конференцию, возможное опоздание по регламенту – максимум 10 минут. Он оштрафован на 60 тысяч рублей. За выход за пределы технической зоны Ваноли второй раз – он оштрафован на 20 тысяч рублей, – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Также Григорьянц добавил, что в свою очередь наставник «Динамо» Сандро Шварц будет вынужден заплатить 30 тысяч рублей за то, что он более трех раз выходил за пределы технической зоны. При этом бело-голубые получили штраф в размере 30 тысяч рублей за применение болельщиками пиротехники, а также скандирования ненормативной лексики.

Напомним, что «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Спартак» располагается на девятой строчке (26 очков).