РФС объявил о продлении контракта Карпина со сборной России до конца 2022 года

Российский футбольный союз на своем официальном сайте сообщил о продлении трудового сотрудничества с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

Отмечается, что контракт 53-летнего специалиста будет рассчитан до конца 2022 года. При этом РФС согласовал с наставником возможность совмещения работы в сборной и «Ростове».

Напомним, что Карпин возглавляет национальную команду России с 23 июля 2021 года. Под его руководством коллектив одержал пять побед, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.