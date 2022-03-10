Карпин вновь возглавил «Ростов»

Наставник сборной России Валерий Карпин вернулся на пост главного тренера «Ростова». Об этом сообщает пресс-служба южной команды.

Отмечается, что 53-летний специалист будет совмещать работу в клубе и национальной команде.

– Ростов-на-Дону и футбольный клуб «Ростов» стали для меня по-настоящему родными. Рад вновь возглавить клуб, хотя ситуация в таблице сейчас непростая. Впереди у нас большая работа, – сказал Карпин.

Напомним, что Карпин тренировал ростовчан с декабря 2017-го по август 2021 года. При нем команда приняла участие в 111 матчах, одержала 42 победы, 29 раз сыграл вничью и потерпела 40 поражений.

В нынешнем сезоне «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 19 турах. Ранее клуб возглавлял Виталий Кафанов.