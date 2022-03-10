Апелляции РФС в CAS по поводу решений УЕФА и ФИФА не будут рассмотрены в ускоренном порядке

Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет в ускоренном порядке рассматривать апелляцию РФС, направленную против решения ФИФА и УЕФА запретить российским клубам и сборным принимать участие в международных соревнованиях.

Как сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу РФС, в течение этой и следующей недель CAS вынесет решения по двум апелляциям российской организации.

Отмечается, что стыковые матчи сборной России в рамках отбора к ЧМ-2022 будут перенесены до момента вынесения итогового вердикта CAS в случае, если суд примет решение о приостановке обеспечительных мер по делу ФИФА.

Напомним, что 24 марта подопечные Валерия Карпина должны сыграть с Польшей в рамках полуфинальной встречи стыкового турнира. Спустя пять дней победитель данного матча встретится со Швецией или Чехией.