Бензема стал игроком недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что фланговый нападающий «Реала» Карим Бензема стал лучшим игроком турнира по итогам ответных матчей Лиги чемпионов этой недели.

Отметим, что 34-летний француз принес своей команде домашнюю победу над «Пари Сен-Жермен» (3:1), отличившись тремя забитыми мячами. Тем самым, мадридский клуб вышел в 1/4 финала соревнований. В первой встрече подопечные Карло Анчелотти на выезде уступили парижанам – 0:1.

Добавим, что Бензема опередил в голосовании защитника «Интера» Милана Шкриньяра, хавбека «Манчестер Сити» Фернандиньо, а также форварда «Баварии» Роберта Левандовски, записавшего свой счет хет-трик в игре с «Зальцбургом» (7:1).