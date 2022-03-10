Мостовой считает смешным решение Карпина совмещать тренерские посты в сборной России и «Ростове»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался по поводу решения главного тренера национальной команды Валерия Карпина вновь возглавить «Ростов».

Ранее пресс-служба РФС объявила о том, что 53-летний специалист продлил контракт со сборной до конца 2022 года. Таким образом, Карпин будет совмещать работу в клубе и национальной команде.

– Мне смешно от этой новости. Если ты тренер сборной, то зачем тебе клуб? Да, сборную отлучили от всего, но в «Ростове» на должности тренеров работают живые люди. Есть много людей, кто спокойно мог бы занять этот пост. Мне это непонятно, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что Карпин тренировал «Ростов» с декабря 2017-го по август 2021 года. При нем команда приняла участие в 111 матчах, одержала 42 победы, 29 раз сыграл вничью и потерпела 40 поражений.

В нынешнем сезоне ростовчане располагаются на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 19 турах. Ранее клуб возглавлял Виталий Кафанов, также занимающий пост тренера вратарей сборной России.