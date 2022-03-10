«Химки» планируют подать апелляцию на решение КДК не засчитывать «Локомотиву» техническое поражение

«Химки» заинтересованы в том, чтобы оспорить решение КДК РФС не присуждать «Локомотиву» техническое поражение по итогам матча 20-го тура чемпионата России, сообщает «Чемпионат».

Отметим, что сегодня, 10 марта, председатель комитета Артур Григорьянц заявил, что протест подмосковного клуба был отклонен, поскольку дисквалификация форварда железнодорожников Яна Кухты, получившего красную карточку в своей последней игре за пражскую «Спарту», была реализована в игре 1/8 финала Кубка России против «Енисея». Тем самым, чешский футболист имел право участвовать в матче против «Химок».

Напомним, что «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В свою очередь «Химки» идут на последней, 16-й строчке (14 очков).