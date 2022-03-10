Правоохранительные органы Нидерландов подозревают Промеса в торговле наркотиками

Стали известны новые подробности дела форварда «Спартака» Квинси Промеса.

Согласно данным De Telegraaf, правоохранительные органы Нидерландов располагают информацией, что 30-летний футболист красно-белых причастен к приобретению партии кокаина весом четыре тонны, общая стоимость которой составляет около 120 миллионов евро. При этом отмечается, что игрок подозревается в продаже наркотиков.

Как утверждает источник, нападающего готовы арестовать, однако затруднения заключаются в том, что в данный момент футболист находится в Москве.

Напомним, что в декабре прошлого года Промес был арестован в Амстердаме и провел три дня в СИЗО по делу о нападении с ножом на родственника на семейной вечеринке летом 2020 года. Затем форварду предъявили обвинения в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений.