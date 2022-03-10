Титульный спонсор «Челси» временно приостановил спонсорскую сделку с клубом

Телекоммуникационная компания Three, являющаяся титульным спонсором «Челси», объявила о том, что ее трудовое сотрудничество с лондонским клубом было временно приостановлено.

Как сообщает The Independent, данное решение было принято из-за того, что правительство Великобритании ввело санкции на владельца «аристократов» Романа Абрамовича. Тем самым, все активы российского предпринимателя в стране были заморожены.

Также отмечается, что Three попросила клуб убрать логотип компании с футболок и с домашнего стадиона – «Стэмфорд Бридж».

Напомним, что трудовое сотрудничество между «Челси» и Three началось в сезоне-2020/21. Данная спонсорская сделка оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов в год.