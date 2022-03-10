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«Тяжелый момент». Мбаппе - о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Парижане по сумме двух встреч уступили мадридскому «Реалу»
10 марта 2022 21:12
автор: Александр Шульгин

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе остался разочарован вылетом команды из Лиги чемпионов.

«Тяжелый момент. Лига чемпионов была большой целью для нас, но мы потерпели неудачу.

Сезон еще не окончен, и, что бы ни случилось, мы сохраним единство и будем бороться до последней игры сезона. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас и приехали на выездной матч», - написал футболист в своем инстаграме.

Напомним, накануне парижане в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграли мадридскому «Реалу» со счетом 1:3 и завершили борьбу за трофей.

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