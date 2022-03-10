Стало известно, почему Карпин предпочел «Ростов» «Локомотиву» и «Краснодару»

Стало известно, почему главный тренер сборной России Валерий Карпин согласился возглавить именно «Ростов».

По информации «Чемпионата», специалист имел предложения также от московского «Локомотива» и «Краснодара», однако согласился вернуться в Ростов-на-Дону из-за тесных отношений с руководством донского клуба.

Напомним, сегодня наставник пролил соглашение со сборной России до 31 декабря 2022 года, параллельно вернувшись в «Ростов».

Национальная команда должна была принимать участие в стыковых матчах ЧМ-2022, однако в связи с отстранением ФИФА и УЕФА российских команд от всех международных соревнований судьба этих встреч пока не ясна.

Ростовчане после 20 туров с 18 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.