«Должно быть, это неприятная ситуация». Гвардиола - о проблемах «Челси» и Абрамовича

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию в лондонском «Челси» после того, как британские власти ввели санкции в отношении Романа Абрамовича.

«Я могу говорить о своем клубе, я всегда чувствую себя комфортно, говоря о своем клубе, но трудно говорить о ситуациях в других командах, как на прошлой неделе с «Манчестер Юнайтед». Я не знаю, меня там нет. Сейчас ситуация с «Челси» такая же, но я достаточно чуткий, чтобы поставить себя на место тренера «Челси» и игроков. Должно быть, это неприятная ситуация.

Мне жаль их, потому что они стараются делать свою работу как можно лучше», - приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

Напомним, 10 марта стало известно о том, что власти Великобритании ввели санкции в отношении российского миллиардера, заморозив все его активы. При этом правительство выдало клубу лицензию на продолжение футбольной деятельности.

На «аристократов» наложен ряд ограничений: например, они не имеют права продавать билеты. Посещать матчи пока смогут только владельцы сезонных абонементов.