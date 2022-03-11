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«Челси» обыграл «Норвич» и увеличил отрыв от «Арсенала» в АПЛ

В лондонском клубе происходят события, далекие от футбола
11 марта 2022 00:23
автор: Александр Шульгин

В матче 30-го тура АПЛ лондонский «Челси» на выезде нанес поражение «Норвич Сити».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «аристократов», в составе которых отличились Трево Чалоба, Мэйсон Маунт и Кай Хаверц. Хозяева ответили голом Теему Пукки, реализовавшего пенальти.

«Синие» набрали 56 очков и закрепились на третьей строчке. «Норвич» с 17 очками по-прежнему замыкает турнирную таблицу.

Напомним, 10 марта стало известно о том, что власти Великобритании ввели санкции в отношении российского миллиардера, заморозив все его активы. При этом правительство выдало клубу лицензию на продолжение футбольной деятельности.

На «аристократов» наложен ряд ограничений: например, они не имеют права продавать билеты. Посещать матчи пока смогут только владельцы сезонных абонементов.

АПЛ
30-й тур
«Норвич Сити» - «Челси» (Лондон) - 1:3 (0:2)
Голы: Чалоба, 13; Маунт, 14 - Пукки, 69 (с пенальти); Хаверц, 90.

источник: «Советский спорт»
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