«Челси» обыграл «Норвич» и увеличил отрыв от «Арсенала» в АПЛ

В матче 30-го тура АПЛ лондонский «Челси» на выезде нанес поражение «Норвич Сити».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «аристократов», в составе которых отличились Трево Чалоба, Мэйсон Маунт и Кай Хаверц. Хозяева ответили голом Теему Пукки, реализовавшего пенальти.

«Синие» набрали 56 очков и закрепились на третьей строчке. «Норвич» с 17 очками по-прежнему замыкает турнирную таблицу.

Напомним, 10 марта стало известно о том, что власти Великобритании ввели санкции в отношении российского миллиардера, заморозив все его активы. При этом правительство выдало клубу лицензию на продолжение футбольной деятельности.

На «аристократов» наложен ряд ограничений: например, они не имеют права продавать билеты. Посещать матчи пока смогут только владельцы сезонных абонементов.

АПЛ

30-й тур

«Норвич Сити» - «Челси» (Лондон) - 1:3 (0:2)

Голы: Чалоба, 13; Маунт, 14 - Пукки, 69 (с пенальти); Хаверц, 90.