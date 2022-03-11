Дубль Муриэля помог «Аталанте» обыграть «Байер» в Лиге Европы, Миранчук вышел на замену

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы итальянская «Аталанта» на своем поле с минимальным преимуществом одолела леверкузенский «Байер».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Луис Муриэль. Еще один мяч забил Руслан Малиновский, дважды ассистировавший колумбийцу.

Гости ответили мячами Чарлеса Арангиса и Мусса Диаби.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук появился на поле на 78-й минуте матча и не смог отметиться результативными действиями.

Ответная встреча состоится 17 марта в Германии.

Лига Европы

1/8 финала, 1-й матч

«Аталанта» (Бергамо, Италия) - «Байер» (Леверкузен, Германия) - 3:2 (2:1)

Голы: Малиновский, 23; Муриэль, 26; 49 - Арангис, 11; Диаби, 63.