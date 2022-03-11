«Зенит» достиг договоренности с Суторминым и Оздоевым по поводу продления контрактов

«Зенит» в ближайшее время официально объявит о продлении контрактов с полузащитниками команды Алексеем Суторминым и Магомедом Оздоевым.

Согласно информации «РБ-Спорт», новое соглашение между сине-бело-голубыми и 29-летним Оздоевым будет рассчитано на два года. Что касается Сутормина, то в данный момент неизвестно, на какой срок действующий чемпион РПЛ продлил трудовое сотрудничество с 28-летним хавбеком.

Добавим, что предыдущие соглашения игроков с «Зенитом» истекали 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка после 20 сыгранных туров.