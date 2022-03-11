ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Суд вынес решение полностью отказать Газизову в его требованиях к «Спартаку»

Ранее специалист занимал пост гендиректора красно-белых.
11 марта 2022 10:43
автор: Владислав Корегин

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила о том, что Октябрьский суд Уфы отказал экс-генеральному директору москвичей Шамилю Газизову в его требованиях к клубу.

Добавим, что в декабре прошлого года Верховный суд Башкирии удовлетворил все ходатайства столичной команды и отклонил иск 53-летнего специалиста. По этой причине Газизов подал новое обращение в суд.

– Рассмотрение иска закончено, суд вынес решение полностью отказать Газизову в его требованиях. Он просил признать недействительным решение о расторжении трудового договора, незаконными – приказ о его увольнении и само увольнение, просил взыскать заработную плату за время вынужденного прогула, – цитирует Завьялову «РИА Новости».

Также юрист красно-белых отметила, что Газизов имеет право подать апелляцию на данное решение.

Напомним, что функционер требует взыскать со «Спартака» задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда в общем размере более 299 миллионов рублей. Ранее он занимал пост генерального директора в клубе с июля по декабрь 2020 года.

источник: «РИА Новости»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Чхоллима», «тюрьма» и «гаджет от Ким Чен Ира». Как играют в футбол в КНДР под санкциями Запада
Пока легионеры массово покидают Российскую Премьер-Лигу, а руководители РФС пытаются опротестовать отстранение наших сборных и клубов от международных соревнований, рассказываем о том, как устроен футбол в Северной Корее – стране, которой не привыкать к тотальной изоляции.
Шаг до «тридцаточки». Капризов забил по-канадски и по-прежнему опережает Овечкина (видео)
В матче чемпионата НХЛ с «Детройтом» Кирилл Капризов забросил 29-ю шайбу в сезоне и помог «Миннесоте» победить по буллитам (6:5).
Казань не хочет в отпуск, «Динамо» бьет войско Разина. В Кубке Гагарина — настоящий огонь!
В четверг 10 марта в Континентальной хоккейной лиге состоялись три матча первого раунда плей-офф, и в каждом из них было на что посмотреть.
Два Карпина в одном. Как Валерий Георгиевич вернулся в «Ростов» и не ушел из сборной
Валерий Карпин снова стал совместителем.
Без пол-литра не разберешься! РПЛ поставила в «деле Кухты» точку, но осадочек остался
Странная история с чешским нападающим «Локомотива» Яном Кухтой завершилась очень странным образом.
И тишина… Что осталось от нашего спортивного ТВ после отключения «Евроспорта» и разрыва с АПЛ и НХЛ
Из-за санкций палитра телетрансляций, доступных и интересных российскому болельщику, стремительно сокращается.
Босс «ПСЖ» рвал и метал, Неймар «пихал» Доннарумме, а о Месси все забыли… Как Париж переживал фиаско в ЛЧ
Вылет одного из фаворитов Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на стадии 1/8 финала вызвал бурную реакцию в футбольном мире.
Месси? Мбаппе? Бензема!!! Как великий француз из «Реала» выкинул хваленый «ПСЖ» из Лиги чемпионов
Три гола Карима Бензема обеспечили мадридцам волевую победу над парижским суперклубом и выигрыш по сумме двух встреч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Абрамович никак не продаст «Челси». А не пора ли ему купить ЦСКА?
После заявления Романа Абрамовича о готовности продать «Челси», едва ли не каждый день появляются новости на эту тему, а также по поводу возможных планов российского бизнесмена.
Требуется «американский хет-трик». Как Медведеву не потерять титул первой ракетки мира уже 21 марта
В четверг 10 марта в США стартует первый в 2022 году турнир категории «Мастерс». Российский теннисист Даниил Медведев «посеян» под №1 и будет играть под нейтральным флагом.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика