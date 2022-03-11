Суд вынес решение полностью отказать Газизову в его требованиях к «Спартаку»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила о том, что Октябрьский суд Уфы отказал экс-генеральному директору москвичей Шамилю Газизову в его требованиях к клубу.

Добавим, что в декабре прошлого года Верховный суд Башкирии удовлетворил все ходатайства столичной команды и отклонил иск 53-летнего специалиста. По этой причине Газизов подал новое обращение в суд.

– Рассмотрение иска закончено, суд вынес решение полностью отказать Газизову в его требованиях. Он просил признать недействительным решение о расторжении трудового договора, незаконными – приказ о его увольнении и само увольнение, просил взыскать заработную плату за время вынужденного прогула, – цитирует Завьялову «РИА Новости».

Также юрист красно-белых отметила, что Газизов имеет право подать апелляцию на данное решение.

Напомним, что функционер требует взыскать со «Спартака» задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда в общем размере более 299 миллионов рублей. Ранее он занимал пост генерального директора в клубе с июля по декабрь 2020 года.