Газизов призвал дождаться резолютивной части решения суда по делу против «Спартака»

Экс-генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением по поводу того, что он проиграл суд против московской команды.

Напомним, что сегодня, 11 марта, Октябрьский суд Уфы отказал Газизову в его требованиях к клубу, одним из которых являлось признание незаконным решения красно-белых уволить 53-летнего специалиста.

– Давайте дождемся резолютивной части. Там все будет ясно, – цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что резолютивная часть решения суда представляет собой документ, в котором суд оглашает окончательное решение и завершает заседание по делу.

Напомним, с июля по декабрь 2020 года Газизов занимал пост генерального директора «Спартака». В данный момент он находится на аналогичной должности в «Уфе».