Владелец «ПСЖ» готов рассмотреть вариант с продажей Неймара

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар может сменить клубную прописку по окончании текущего сезона.

Как сообщает Sport.es, владелец парижан Тамим бин Хамад Аль-Тани был расстроен вылетом своей команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала плей-офф. Отмечается, что функционер недоволен игрой 30-летнего бразильца, от которого во французской команде ожидали большего.

Напомним, что Неймар пополнил состав «ПСЖ» в августе 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 135 матчей, забил 91 гол и отдал 57 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 90 миллионов евро.