Тихонов считает абсурдом решение ФИФА засчитать России техническое поражение в игре с Польшей

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался по поводу новости о том, что ФИФА принял решение отстранить сборную России от участия в стыковом турнире в рамках отбора к ЧМ-2022.

Ранее стало известно, что подопечным Валерия Карпина присудили техническое поражение в матче против сборной Польши. Затем РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с данной ситуацией.

– Решение ФИФА – полный абсурд и абсолютная чушь! Можно же было перенести игру на лето, как сделали с матчем Украины и Шотландии. А они просто-напросто наплевали на спортивный принцип и приняли глупейшее решение. Что касается CAS, то никакого смысла в этом нет, он здесь не поможет, – приводит слова Тихонова Sport24.

Напомним, что полуфинальная встреча в рамках стыкового турнира между Россией и Польшей должна была состояться 24 марта. Спустя пять дней победитель данного матча должен был сыграть со Швецией или Чехией.