Тухель не планирует уходить из «Челси» на фоне слухов об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»

Владельцы «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в том, чтобы команду возглавил главный тренер «Челси» Томас Тухель.

Как сообщает The Telegraph, «красные дьяволы» хотят воспользоваться текущей ситуацией, которая сложилась в лондонском клубе после санкций, наложенных на владельца «синих» Романа Абрамовича.

По информации источника, в данный момент немецкий специалист полностью сосредоточен на своей работе в стане «аристократов» и пока не намерен уходить.

Напомним, что Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года. Под его руководством команда стала обладателем Лиги чемпионов, победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Действующий контракт специалиста рассчитан до 30 июня 2024 года.