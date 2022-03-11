Салихова – о решении суда по делу Газизова: Сейчас мысли заняты другим – как сохранить «Спартак»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов проиграл дело против красно-белых в суде.

Напомним, что сегодня, 11 марта, Октябрьский суд Уфы отказал Газизову в его требованиях к столичной команде, одним из которых являлось признание незаконным решения москвичей уволить 53-летнего специалиста.

– Рады этому решению, но сейчас мысли заняты другим – работаем конструктивно над тем, как сохранить клуб. А о Газизове хочется забыть навсегда, – приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В данный момент он находится на аналогичной должности в «Уфе».