«Реал» претендует на 19-летнего полузащитника «Вильярреала» Пино

Фланговый полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино входит в сферу интересов другого клуба чемпионата Испании.

Как утверждает El Desmarque, 19-летнего футболиста планирует подписать «Реал». Отмечается, что конкуренцию мадридской команде в борьбе за хавбека составят «Арсенал» и «Ливерпуль».

По информации источника, руководство «желтой субмарины» планирует заработать на трансфере своего игрока 80 миллионов евро – именно такая сумма отступных прописана его в контракте.

Напомним, что Пино находится в клубной системе «Вильярреала» с июля 2019 года. Всего за команду он отыграл 71 матч, забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.