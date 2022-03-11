Бруно Фукс: ЦСКА инвестировал в меня и предоставил огромный кредит доверия – я не мог уйти зимой

Центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что прошедшей зимой он мог перейти во «Фламенго».

Отметим, что ранее агент 22-летнего футболиста Стефано Кастанья заявил, что он не предлагал бразильскому клубу подписать его клиента.

– Я должен играть здесь. ЦСКА инвестировал в меня, предоставил огромный кредит доверия. Уйти зимой я никак не мог – еще ничего не продемонстрировал, не оправдал ожиданий. Даже не смотрю в сторону этих новостей, мне это неинтересно. Это просто бред, – цитирует Фукса Sport24.ru.

Напомним, что Фукс пополнил состав ЦСКА в августе 2020 года, подписав с красно-синими контракт на пять лет. Сумма его трансфера из «Интернасьонала» составила восемь миллионов евро. С тех пор он отыграл за армейцев всего семь матчей. При этом футболист из-за различных повреждений пропустил более 250 дней.