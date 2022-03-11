Зарема Салихова: Я категорически против расширения РПЛ – чемпионат еще больше потеряет в качестве

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением по поводу того, состав участников чемпионата России может быть увеличен с 16 до 18 команд.

Отметим, что идею расширения РПЛ поддержали «Арсенал», «Ростов», «Урал» и «Химки».

– Категорически против расширения. Если две команды не вылетят в этом году, это нарушение спортивного принципа. Мы хотим получить по качеству турнир уровня ФНЛ? Расширение лиги приведет к снижению зрелищности и дальнейшему падению доходов клубов. Наш чемпионат еще больше потеряет в качестве, – цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее появилась информация, что в РПЛ рассматривают вариант с расширением лиги в связи с сокращением матчей из-за запретов со стороны ФИФА и УЕФА. Вероятнее всего, российские команды и сборные не примут участия в международных турнирах в сезоне-2022/23.