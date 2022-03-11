Лоськов будет исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» в матче с ЦСКА

Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» в матче 21-го тура чемпионата России с ЦСКА будет Дмитрий Лоськов. Ранее специалист пропустил встречу с «Химками» по причине болезни. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в руководстве железнодорожников подчеркнули, что подготовкой команды к играм, включая предстоящую игру с ЦСКА, занимается Марвин Комппер.

Матч «Локомотив» - ЦСКА состоится 12 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 20 туров в РПЛ » Локомотив» с 31 очком занимает шестую позицию в турнирной таблице. ЦСКА располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 36 очков.