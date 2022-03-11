Семин поддержал идею расширения РПЛ до 18 команд

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин поддержал идею расширения чемпионата России до 18 команд.

«Что касается возможного расширения РПЛ до 18 команд, то это хорошее решение. Тем более пока на международной арене мы не играем. Футбол должен быть, матчей должно быть больше», - приводит слова Семин «Чемпионат».

Ранее УЕФА вынес решение, согласно которому сборные России и Украины, а также футбольные клубы из этих стран будут проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах. Но общественность осталась недовольна таким решением, в связи с чем ФИФА и УЕФА провели внеплановое заседание, на котором было принято новое решение - отстранить сборную России и российские клубы от всех международных соревнований.