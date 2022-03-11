Евгений Ловчев: С приходом Языджи и других новичков ЦСКА стал выглядеть интереснее

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался по поводу зимних приобретений ЦСКА в прошедшее трансферное окно.

Отметим, что армейский клуб подписал пятерых футболистов, а именно полузащитников Жана-Филиппа Гбамена, Хорхе Карраскаля и Юзуфа Языджи, а также флангового нападающего Хесуса Медину.

– Они сейчас угадали с трансферами. Как в свое время с Вагнером Лавом, Жо, Карвальо. Попали пальцем в небо. С приходом Языджи и других новичков коллектив на поле стал выглядеть интереснее, – цитирует Ловчева RT.

Добавим, что в данный момент подопечные Алексея Березуцкого занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России после 20 сыгранных туров. После зимней паузы красно-синие обыграли «Спартак» (2:0) и «Нижний Новгород» (1:0) в рамках РПЛ, а также победили «Сочи» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.