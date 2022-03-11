Бразильский защитник ЦСКА Фукс признался, что постепенно становится русским

Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс рассказал, как проходит адаптация в стане армейцев.

«Живу бок о бок с командой, в этом плане абсолютно адаптировался. Что касается взаимопонимания на поле - постепенно налаживаю связи, начинаю всех понимать. Постепенно становлюсь русским!» - приводит слова Бруно Sport24.

Напомним, что Фукс пополнил состав ЦСКА в августе 2020 года, подписав с красно-синими контракт на пять лет. Сумма его трансфера из «Интернасьонала» составила восемь миллионов евро. С тех пор он отыграл за армейцев всего семь матчей. При этом футболист из-за различных повреждений пропустил более 250 дней.