Ловчев считает, что в «Спартаке» пока неправильно используют Николсона на поле

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру форварда Шамара Николсона в первых матчах за красно-белых.

Напомним, что 24-летний ямаец перешел в московский клуб в январе этого года из «Шарлеруа» за восемь миллионов евро, подписав контракт на 4,5 года. С тех пор футболист отыграл за команду три матча, забив четыре гола.

– По Николсону видно, что забивной. Но «Спартак» пока неправильно с ним играет. Ему постоянно мяч дают в недодачу. И он даже не реагирует на такие пасы. Команда должна понимать, кто такой Николсон и как его использовать, а не пытаться подогнать под схему, – приводит слова Ловчева RT.

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 20 турах. Подопечные Паоло Ваноли отстают от зоны еврокубков на десять очков.