Производитель спортивной экипировки Nike рассматривает возможность прекращения сотрудничества с «Челси». Об этом сообщает Daily Mail. Ранее владелец лондонского клуба Роман Абрамович подвергся санкциям со стороны правительства Великобритании.

Отмечается, что стороны сотрудничают с 2016 года, договорившись о 15-летнем контракта на сумму 900 млн фунтов стерлингов. Если Nike решит разорвать соглашение, то клуб потеряет 540 млн фунтов.

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, столько же – обладателем Кубка страны, трижды – Кубка английской лиги, дважды – Суперкубка Англии.

На международной арене лондонцы за период правления Абрамовича два раза выиграли Лигу чемпионов, дважды – Лигу Европы, один раз – Суперкубок УЕФА и один раз – клубный чемпионат мира.