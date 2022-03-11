Александр Гришин: ЦСКА является очевидным фаворитом матча против «Локомотива»

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин оценил шансы армейского клуба на победу в матче 21-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Отметим, что очная встреча московских команд состоится завтра, 12 марта, на стадионе «РЖД Арена». Начало – 19:00 мск. Главным арбитром предстоящей игры был назначен Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

– ЦСКА сейчас на ходу, приобрел хороших игроков. Языджи хорошо исполняет стандарты, ведет игру, но на ходу именно вся команда. Можно отметить Карраскаля, Гбамена. Думаю, несмотря на игру на чужом поле, ЦСКА является очевидным фаворитом, – цитирует Гришина «Чемпионат».

Напомним, что после 20 сыгранных туров подопечные Алексея Березуцкого занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Что касается «Локомотива», то железнодорожники располагаются на шестой строчке (31 очко). При этом красно-зеленые имеют один матч в запасе.