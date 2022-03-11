Чеферин - о разрыве контракта с «Газпромом»: Для нас это удар по кошельку

Президент УЕФА Александер Чеферин дал комментарий после разрыва контракта с «Газпромом».

«Разрыв контракта с «Газпромом» был правильным. Финансово это стоило немало. Для нас это удар по кошельку. Я предупредил РФС, прежде чем принять решение, я не трус», - приводит слова Чеферина Corriere della Serra.

Это решение было принято 28 февраля, и вступило в силу немедленно.

Напомним, ранее стало известно, что эти футбольные организации отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, сборная нашей страны не сыграет в плей-офф квалификации ЧМ-2022 и, соответственно, пропустит чемпионат мира в Катаре.

Сборная России должна была провести стыковой матч к ЧМ-2022 с Польшей 24 марта в Москве, а московский «Спартак» мог встретится с «Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.