РПЛ согласовала мораторий на вылет клубов в ФНЛ – 23 марта исполком РФС обсудит данный вопрос

Сегодня, 11 марта, стало известно о том, что команды РПЛ во время рабочего совещания согласовали введение моратория на вылет в ФНЛ по итогам сезона-2021/22.

Как сообщает «РБ-Спорт», данный вопрос будет обсуждаться на исполкоме РФС, который состоится 23 марта. Отмечается, что в случае, если организация примет это предложение, ни один клуб не покинет состав РПЛ по итогам текущего сезона.

Ранее появилась информация, что число участников чемпионата России может быть увеличено до 18 команд с сезона-2022/23.