Семин - о матче «Локомотив» - ЦСКА: Дерби всегда непредсказуемы. Игра будет сложной для обеих команд

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча железнодорожников в 21-м туре чемпионата России против ЦСКА.

«Сейчас сложно предсказать результат. Будет равный матч. Московские дерби всегда непредсказуемы. Игра будет сложной для обеих команд», - приводит слова Семина «Чемпионат».

Матч «Локомотив» - ЦСКА состоится 12 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 20 туров в РПЛ » Локомотив» с 31 очком занимает шестую позицию в турнирной таблице. ЦСКА располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 36 очков.